Более 1 млн человек покинули дома из-за наводнений в индийском штате Керала

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за наводнений, вызванных мощными сезонными ливнями, свои дома покинули свыше 1 млн жителей штата Керала, расположенного на юге Индии, сообщает французское информагентство Associated France Press (AFP).

В штате Керала число погибших за нынешний сезон дождей превысило 410 человек. Примерно 50 тыс. домов были разрушены из-за стихийного бедствия, в результате чего 1, 028 млн местных жителей пришлось искать убежища в лагерях временного пребывания. Всего на территории штата организовано 3,2 тыс таких лагерей.

В городах, наиболее пострадавших от дождей, уровень воды на затопленных улицах достигает 60 см.

Тысячи военнослужащих ведут спасательные операции по всему штату. Десятки вертолетов и дронов сбрасывают пищу, медикаменты и сосуды с питьевой водой в деревни, с которыми нарушено сообщение.

По оценкам специалистов, муссонные дожди в этом сезоне стали самыми разрушительными для штата Керала за последние 100 лет.-0-