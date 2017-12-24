Более 150 лыжников застряли в Альпах на подъемнике

От 150 до 200 человек оказались на некоторое время заблокированы на подъемнике во французских Альпах, передают информагентства. Все они были эвакуированы на вертолетах.

Технические неполадки возникли на подъемнике во второй половине дня близ горнолыжного курорта Шамрус в департаменте Изер на юго-востоке страны. Франк Лекутр, директор туристического центра горнолыжного курорта, скоро заявил о том, что предпринимаются все меры для эвакуации туристов.

В результате происшествия никто не пострадал. Сообщается, что операцию с участием двух вертолетов местного отделения гражданской обороны провели в спокойном режиме, чему способствовала благоприятная погода в районе происшествия.