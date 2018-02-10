Более 150 нелегальных мигрантов задержали в Мексике

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 150 нелегальных мигрантов, направлявшихся в США, задержали в Мексике, сообщают информагентства.

Мигранты были обнаружены при проведении двух операций. Вначале в штате Халиско были задержаны два автобуса. В них находились 97 граждан Гватемалы и 3 гражданина Гондураса. Документы у них были поддельными. А в штате Веракрус полиция задержала грузовой автомобиль, в котором в ужасающих условиях без вентиляции, воды и питания перевозили свыше 50 гватемальцев.

Среди задержанных мигрантов было 54 ребенка. Сейчас они переданы на попечение социальной службы. Взрослые мигранты доставлены в миграционную службу.-0-