Более 150 нелегальных мигрантов задержали в Мексике

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 150 нелегальных мигрантов, направлявшихся в США, задержали в Мексике, сообщает информагентство "РИА Новости" со ссылкой на национальный институт миграции латиноамериканской страны.
Мигранты были обнаружены в результате двух операций. Вначале в штате Халиско были задержаны два автобуса. В них находилось 97 граждан Гватемалы, а также 3 граждан Гондураса. Как сообщается, документы у пассажиров автобуса были поддельными.
А в штате Веракрус полиция задержала грузовой автомобиль. В нем в ужасающих условиях без вентиляции, воды и питания перевозили свыше 50 гватемальцев.
Среди задержанных мигрантов было 54 ребенка. Сейчас они переданы на попечение социальной службе, взрослые мигранты доставлены в миграционную службу.-0-
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