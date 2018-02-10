Более 150 нелегальных мигрантов задержали в Мексике

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 150 нелегальных мигрантов, направлявшихся в США, задержали в Мексике, сообщает информагентство "РИА Новости" со ссылкой на национальный институт миграции латиноамериканской страны.

Мигранты были обнаружены в результате двух операций. Вначале в штате Халиско были задержаны два автобуса. В них находилось 97 граждан Гватемалы, а также 3 граждан Гондураса. Как сообщается, документы у пассажиров автобуса были поддельными.

А в штате Веракрус полиция задержала грузовой автомобиль. В нем в ужасающих условиях без вентиляции, воды и питания перевозили свыше 50 гватемальцев.

Среди задержанных мигрантов было 54 ребенка. Сейчас они переданы на попечение социальной службе, взрослые мигранты доставлены в миграционную службу.-0-