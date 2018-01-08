Более 22 тыс. человек пострадали от снежной стихии в китайском Чунцине

8 января, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. Город Чунцин на юго-западе Китая ведет борьбу со снежной стихией. Городские власти выделили 117,8 млн юаней (около $18 млн) на оказание гуманитарной помощи горным уездам, пострадавшим от сильного снегопада.

Согласно данным городских властей, в уездах Юньян, Фэнцзе и Уси от стихийного бедствия пострадали более 22 тыс. жителей, 37 из них были экстренно эвакуированы. От снега пострадало 147,6 га посевов, в том числе посевы на 12,93 га полностью уничтожены. Обрушилось 17 и серьезно повреждено 11 жилых помещений. Автомагистрали частично заблокированы из-за обледенения.

Экономический ущерб в пострадавших районах оценивается в более чем 20,8 млн юаней (около $3,2 млн).-0-