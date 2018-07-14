Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете авиакомпании Ryanair, который следовал из Дублина в хорватский Задар, сообщают информационные агентства.

Пассажиры вечером 13 июля пожаловались на головную боль и тошноту. В результате лайнер совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан.

Всего на борту самолета находились 189 человек, после приземления 33 из них госпитализировали. Причина падения давления выясняется.-0-