Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете авиакомпании Ryanair, который следовал из Дублина в хорватский Задар, сообщают информационные агентства.
Пассажиры вечером 13 июля пожаловались на головную боль и тошноту. В результате лайнер совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан.
Всего на борту самолета находились 189 человек, после приземления 33 из них госпитализировали. Причина падения давления выясняется.-0-
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