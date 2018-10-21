Более 50 человек погибли в Нигерии во время беспорядков

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Нигерии сообщили о гибели 55 человек в результате столкновений христиан и мусульман в городе Касуван-Магани штата Кадуна на севере страны, информирует Agence France-Presse.

Кровопролитные столкновения спровоцировал конфликт между христианскими и мусульманскими грузчиками на местном рынке.

Беспорядки начались 18 октября. В тот день погибли два человека, предотвратить увеличение числа жертв позволило оперативное вмешательство полиции.

Однако той же ночью молодые христиане из этнической группы адара сожгли несколько домов мусульман. Это привело к возобновлению вражды.

В Касуван-Магани с 19 октября действует режим комендантского часа, введенный властями штата. Начальник полиции Кадуны Ахмад Абдур-Рахман объявил о задержании 22 человек, подозреваемых в организации погромов.

"Президент Мухаммаду Бухари осуждает последний случай межобщинного насилия в городе Касуван-Магани штата Кадуна, повлекшего гибель 55 человек", - сообщается в распространенном коммюнике.-0-