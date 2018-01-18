Более 50 человек сгорели в автобусе в Актюбинской области Казахстана

18 января, Актобе /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, погибли 52 гражданина Узбекистана. Об этом сообщил "Казинформ" со ссылкой на Департамент по ЧС региона.

По предварительным данным, пострадали 57 человек, 52 - погибли, пятерым удалось выбраться из горящего автобуса. Возгорание произошло на трассе Самара - Шымкент в 10 км от поселка Калыбай и в 320 км от Актобе.

На место пожара были направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района. В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, развернута горячая линия психологической службы.-0-