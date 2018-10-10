Более 500 тыс. жителям Флориды рекомендовали эвакуироваться из-за урагана "Майкл"

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти рекомендовали по меньшей мере 500 тыс. жителям Флориды эвакуироваться в связи с надвигающимся ураганом "Майкл". Об этом сообщает Reuters.

В настоящее время ураган находится в 145 км к юго-западу от города Апалачикола (штат Флорида, США) и движется на север со скоростью 5,5 м/с. Скорость ветра в его эпицентре составляет 63,8 м/с.

Из-за надвигающегося урагана расположенные на побережье Мексиканского залива компании приняли решение сократить добычу нефти и газа на 40% и 28% соответственно. В северо-западных округах Флориды большинство государственных учреждений, школ и университетов закрыты до конца недели.

В среду, 10 октября, урагану "Майкл" присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Национальный центр наблюдения за ураганами США издал предупреждение, согласно которому ураган может вызвать штормовые волны, сильный ветер и осадки вдоль северо-восточного побережья Мексиканского залива. Сильнейшие ливни ожидаются в штатах Флорида, Алабама, Джорджия, Каролина и Вирджиния.

Президент США Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь штату Флорида из-за урагана "Майкл". Губернатор Флориды Рик Скотт отметил, что "Майкл" может стать самым смертоносным и разрушительным штормом для северо-западной части Флориды за последние десятилетия.

Губернатор соседнего штата Алабама Кей Айви объявила о введении режима чрезвычайной ситуации. Она предупредила, что стихийное бедствие может привести к широкомасштабным отключениям электроэнергии и разрушениям.

Около 2,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии задействованы в эвакуации граждан. Помощь в преодолении последствий урагана "Майкл" готовы оказать 17 тыс. работников коммунальных служб.-0-