Более 650 тыс. человек эвакуированы во Вьетнаме из-за тайфуна

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 650 тыс. человек эвакуированы во Вьетнаме из-за приближающегося к южному побережью страны тайфуна "Тембин", сообщают информагентства.

По прогнозам, ураган обрушится на Вьетнам сегодня вечером. По состоянию на 05.00 по местному времени, ураган находился в 330 км от вьетнамского архипелага Кондао и двигался к южному побережью страны со скоростью 25 км/ч. Скорость ветра в районе урагана составляла 135 км/ч.

Власти южных провинций ведут масштабную подготовку к защите населения от возможных ударов стихии. Самая масштабная эвакуация проводится в провинции Бакльеу. Сильные дожди могут спровоцировать наводнения и оползни, как это произошло на юге Филиппин. Там жертвами непогоды стали около 200 человек.

"Тембин" станет 16-м штормом, пришедшим в этом сезоне во Вьетнам. За январь-ноябрь текущего года в результате сильных паводков, вызванных тайфунами, в этой стране погибли и пропали без вести 390 человек, более 650 человек получили ранения и травмы. Материальный ущерб, нанесенный стихией в 2017 году, составил более 52 трлн донгов ($2,3 млрд).-0-