Более 800 человек погибли в Китае из-за стихийных бедствий в 2017 году

2 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае в 2017 году 881 человек погиб, еще 98 пропали без вести из-за стихийных бедствий, таких как наводнения, тайфуны, засуха и землетрясения. Об этом сообщили в Министерстве гражданской администрации КНР.

В прошлом году от различных стихийных бедствий пострадали 140 млн человек, из них 5,25 млн пришлось срочно эвакуировать в безопасные места, 1,7 млн потребовалась экстренная помощь.

Примерно 153 тыс. построек были разрушены, 312 тыс. получили серьезные повреждения. Посевы сельскохозяйственных культур пострадали на площади 18,5 млн га, из них на 1,8 млн га урожай был полностью уничтожен. Прямой экономический ущерб оценивается в 302 млрд юаней (около $48 млрд).-0-