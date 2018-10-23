Большинство студентов выступили за восстановление колледжа в Керчи

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство студентов выступили за восстановление политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября студент устроил взрыв и открыл стрельбу. Об этом рассказал журналистам во время посещения колледжа глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.
"Подавляющее большинство студентов и родителей сходятся на том, чтобы восстановить техникум, провести модернизацию, повысить статус", - сказал Аксенов. Он добавил, что студенты готовы продолжить учебный процесс, а также отметил, что более 20 семей пожелали перевести своих детей из политехнического колледжа в другие учебные заведения.
Как сообщает российский Пятый канал, Аксенов рассказал, что после трагедии в Керчи власти рассматривают вопрос о введении штатной единицы психолога во всех образовательных учреждениях.
По словам Аксенова, угрозы жизни пострадавших в результате ЧП нет: "В больницах 47 человек, к счастью, мы критическую точку прошли, больше никого потерять не должны. Ранения тяжелые есть, люди получат инвалидность разной степени тяжести".
17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. По уточненным данным, всего в результате взрыва и стрельбы пострадали не менее 73 человек. Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по статье "Теракт", однако позже переквалифицировал на статью "Убийство".-0-
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