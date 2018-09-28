Бразильский школьник ранил из револьвера двух одноклассников

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух одноклассников ранил из револьвера подросток в бразильской школе, сообщил телеканал Globo.
По информации канала, инцидент произошел в городе Медианейра, штат Парана. Из револьвера в школьников начал стрелять 15-летний подросток. Пострадали два ребенка. У одного из них серьезные ранения.
Полиция задержала не только стрелявшего, но и еще одного ученика. Правоохранители считают, что он мог помогать в организации нападения.
По предварительной информации, одноклассники травили школьника, и таким образом он решил отомстить.-0-
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