Бразильский школьник ранил из револьвера двух одноклассников

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух одноклассников ранил из револьвера подросток в бразильской школе, сообщил телеканал Globo.

По информации канала, инцидент произошел в городе Медианейра, штат Парана. Из револьвера в школьников начал стрелять 15-летний подросток. Пострадали два ребенка. У одного из них серьезные ранения.

Полиция задержала не только стрелявшего, но и еще одного ученика. Правоохранители считают, что он мог помогать в организации нападения.

По предварительной информации, одноклассники травили школьника, и таким образом он решил отомстить.-0-