Британская королева одобрила билль о Brexit

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Королевская санкция является заключительной стадией в утверждении законопроекта, сообщает ТАСС.

Закон о Brexit, по мнению экспертов, имеет огромное конституционное значение для Великобритании и является одним из самых значимых законодательных актов в истории государства. После выхода страны из ЕС данный билль упразднит закон о Европейских сообществах 1972 года, согласно которому законодательство ЕС действует на территории Соединенного Королевства. Тот факт, что закон о Brexit аннулирует более ранний закон о Европейских сообществах, позволяет предотвратить юридический хаос, с которым могла бы столкнуться Великобритания при выходе из Евросоюза в марте 2019 года: европейские нормы технически продолжали бы распространяться на Великобританию.

Принятие законопроекта стало возможным после того, как Палата общин отвергла поправку в билль, предоставляющую законодательному органу Соединенного Королевства право голоса по финальной сделке о Brexit. Правительство инициировало данную поправку, наделяющую законодателей правом вносить изменения в итоговый текст соглашения. Однако Палата лордов также отказалась вносить новые поправки и одобрила законопроект в том виде, в котором он был утвержден нижней палатой парламента.

Официальные переговоры между Соединенным Королевством и ЕС, касающиеся условий Brexit, начались 19 июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.-0-