Британские археологи нашли "цветные мелки" каменного века

Кусочки обработанного красителя обнаружили ученые из Великобритании. Вероятно, их использовали для создания цветных изображений, передают информагентства.

Приспособление нашли при археологических раскопках в северном Йоркшире. "Мелок" является ничем иным, как кусочком красной охры длиной пару сантиметров и шириной 7 мм. Возраст находки оценили в 10 тыс. лет.

Им явно пользовались, поскольку один из кончиком стал острым, в то время как другой остался закругленным. Мелком рисовали на стенах и, возможно, наносили узоры на шкуры.

Красная охра, как полагают, играла важную роль в жизни охотников и собирателей, наряду с другими оттенками.