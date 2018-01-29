Британские археологи нашли "цветные мелки" каменного века

Кусочки обработанного красителя обнаружили ученые из Великобритании. Вероятно, их использовали для создания цветных изображений, передают информагентства.
Приспособление нашли при археологических раскопках в северном Йоркшире. "Мелок" является ничем иным, как кусочком красной охры длиной пару сантиметров и шириной 7 мм. Возраст находки оценили в 10 тыс. лет.
Им явно пользовались, поскольку один из кончиком стал острым, в то время как другой остался закругленным. Мелком рисовали на стенах и, возможно, наносили узоры на шкуры.
Красная охра, как полагают, играла важную роль в жизни охотников и собирателей, наряду с другими оттенками.
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