6 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы, а также обязана выплатить 18 млрд вон (около $17,5 млн) штрафа в результате крупного коррупционного скандала.

Центральный районный суд Сеула вынес вердикт 66-летней экс-президенту Пак Кын Хе на открытом судебном заседании, которое впервые в истории страны транслировалось в прямом телеэфире, спустя год после ее ареста.

Бывший лидер Республики Корея признана виновной по 16 пунктам обвинения, среди которых взяточничество, вымогательство и злоупотребление властью.

Сама Пак Кын Хе отказалась присутствовать на судебном разбирательстве. Она бойкотировала слушание в знак протеста против решения суда о продлении срока лишения свободы на шесть месяцев, которое было вынесено в октябре.

Пак Кын Хе стала первой в истории Республики Корея женщиной-президентом (была избрана в 2013 году), а также первым в южнокорейской истории президентом страны, который был отправлен в отставку в результате импичмента.

Политический скандал вокруг южнокорейского лидера разгорелся в октябре 2016 года. Формально она была отстранена от должности Конституционным судом 10 марта 2017 года.-0-