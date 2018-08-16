Черногория в шестой раз проведет открытые соревнования по лени

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытые соревнования по лени пройдут в Черногории 18 августа, сообщает агентство РИА-Новости со ссылкой на страницу организаторов первенства в Facebook.
Самых ленивых уже в шестой раз будут выбирать в традиционном месте необычных состязаний - селе Брезна на северо-западе республики. С 2012 года суть их отражена в девизе - "Будет хлеб и без мотыги".
Участникам нужно всего лишь как можно дольше пролежать на покрывале в тени, не вставая, при этом можно есть, пить, разговаривать. Главный лежебока получит 800 евро (половина приза деньгами, половина - подарками). Более того, еду и напитки участникам предоставляют бесплатно, а живущим на расстоянии дальше 100 км обеспечат транспорт и размещение.
В прошлом году сначала был превзойден трехлетний рекорд Марко Джуровича из Подгорицы в 37 часов, затем сразу двое участников и одна участница установили новый рекорд в 47 часов ленивого лежания.
После горизонтальных соревнований 19 августа настанет черед первенства по "ожиданию в очереди у стойки".-0-
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