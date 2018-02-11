Черный ящик обнаружен на месте крушения Ан-148

Один черный ящик обнаружен на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области. Сообщают информационные агентства со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Также известно, что место проведения поисковых работ оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области. Для работ в ночное время суток устанавливаются дополнительные осветительные башни.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет "Поступила информация об исчезновении с экранов радаров пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Домодедово - Орск. К месту предполагаемого падения самолета в Раменский район Подмосковья направлена группа спасателей", - сказал представитель МЧС.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", на борту которого находился 71 человек, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.-0-