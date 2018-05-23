Четыре человека погибли в Испании от взрыва пиротехники

Не менее четырех человек погибли и еще 26 пострадали 23 мая в результате взрыва пиротехнических средств. Инцидент произошел в Испании, в автономном сообществе Галисия (муниципалитет Туй). Об этом сообщают информагенства. Взрыв произошел в жилом помещении. Его причины пока выясняются. В числе пострадавших – как минимум семь несовершеннолетних. Повреждены расположенные рядом дома и припаркованные вблизи машины.
К месту взрыва прибыли спасатели, полицейские и медики.
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