Четыре человека погибли в Испании от взрыва пиротехники

Не менее четырех человек погибли и еще 26 пострадали 23 мая в результате взрыва пиротехнических средств. Инцидент произошел в Испании, в автономном сообществе Галисия (муниципалитет Туй). Об этом сообщают информагенства. Взрыв произошел в жилом помещении. Его причины пока выясняются. В числе пострадавших – как минимум семь несовершеннолетних. Повреждены расположенные рядом дома и припаркованные вблизи машины.

К месту взрыва прибыли спасатели, полицейские и медики.