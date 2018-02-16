Чиновник МОК после потасовки с охранником покинул Олимпиаду

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Чиновник Международного олимпийского комитета британец Адам Пенгилли устроил потасовку с охранником на одном из объектов Игр и был вынужден покинуть Республику Корея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чиновнику МОК не понравилась медлительность, с которой охранник проверял аккредитацию. Сначала он вступил в перепалку, а затем завязалась потасовка. Член МОК пытался отрицать это, но камеры видеонаблюдения доказали обратное. Международный олимпийский комитет после разбирательства вынужден был рекомендовать вице-президенту Международной федерации бобслея и скелетона, члену МОК Адаму Пенгилли покинуть Олимпийские игры.

Как сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, зачинщик драки уже выполнил это решение.-0-