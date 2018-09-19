Число погибших от тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 81

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 81 человека, сообщает SBS News.

Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин в связи с последствиями циклона "Мангхут" Глава государства подчеркнул, что в Беларуси эти известия восприняли с большой болью. Он также передал искренние слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим и восстановления затронутых стихией регионов страны.

Отмечается, что число жертв стихии может еще возрасти, так как спасатели продолжают искать десятки людей, которые могли пострадать от оползней. Многие смертельные случаи из-за оползней произошли в шахтерском городе Итогон.

Кроме того, тайфун повредил фермерские поля на севере страны и разрушил жилые дома.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в ночь с 14 на 15 сентября. Он бушевал все выходные, принеся сильные ветра и обильные дожди. Затем 16 сентября он обрушился на побережье провинции Гуандун (южный Китай), там погибли 4 человека.-0-