Число погибших от тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 81

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 81 человека, сообщает SBS News.
Отмечается, что число жертв стихии может еще возрасти, так как спасатели продолжают искать десятки людей, которые могли пострадать от оползней. Многие смертельные случаи из-за оползней произошли в шахтерском городе Итогон.
Кроме того, тайфун повредил фермерские поля на севере страны и разрушил жилые дома.
Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в ночь с 14 на 15 сентября. Он бушевал все выходные, принеся сильные ветра и обильные дожди. Затем 16 сентября он обрушился на побережье провинции Гуандун (южный Китай), там погибли 4 человека.-0-
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