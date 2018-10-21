Число погибших от землетрясения в Индонезии превысило 2,1 тыс.

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2,113 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Состояние более 4,6 тыс. местных жителей, пострадавших во время стихии, остается тяжелым. Всего различные травмы получили более 10 тыс. человек. Основное число жертв приходится на город Палу, административный центр провинции Центральный Сулавеси.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого достигала 5-7 м. По предварительным оценкам правительства Индонезии, для восстановления разрушенных районов провинции потребуется более $1,4 млрд.-0-