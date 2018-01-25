Число погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех, 100 человек пострадали

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при крушении поезда на севере Италии возросло до четырех, около 100 человек пострадали, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Авария произошла сегодня недалеко от Милана. Полиция рассматривает три версии крушения: техническую неисправность, ошибку машиниста или диспетчера и дефект железнодорожного полотна. Ведется следствие.-0-