Число погибших при пожаре в Сочи увеличилось до 10

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российском Сочи на месте самостроя, где 30 июля произошел крупный пожар, найдены тела еще двух человек. Таким образом, число жертв увеличилось до 10 человек, сообщается на сайте управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 8 человек, в том числе ребенок, еще три человека пострадали.

По данным полиции, владельцу постройки, в которой погибли люди в результате пожара, предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества. "По данным следствия, очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим", - говорится в сообщении СК. Установлено, что сгоревшие постройки были возведены самовольно.

Точная причина возгорания станет известна по результатам проводимой в настоящее время пожаротехнической экспертизы. По обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы.-0-