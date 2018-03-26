Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово возросло до 48 человек

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до 48 человек, сообщают информагентства со ссылкой на оперативный штаб.
"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - проинформировали в оперативном штабе. На месте происшествия спасатели ведут поиск еще 16 человек, которые могут находиться в помещениях кинозалов четвертого этажа. На данный момент пожар в торгово-развлекательном центре ликвидирован, идет разбор завалов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Ранее сообщалось о 37 погибших и 43 пострадавших.-0-
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