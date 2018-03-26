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Число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово возросло до 48 человек

В мире 26.03.2018 | 07:41

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово возросло до 48 человек, сообщают информагентства со ссылкой на оперативный штаб.

"На месте пожара в районе кинозала обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек", - проинформировали в оперативном штабе. На месте происшествия спасатели ведут поиск еще 16 человек, которые могут находиться в помещениях кинозалов четвертого этажа. На данный момент пожар в торгово-развлекательном центре ликвидирован, идет разбор завалов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Ранее сообщалось о 37 погибших и 43 пострадавших.-0-

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 37 человекВ результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 37 человек
Изначально сообщалось о пяти погибших: трех женщинах, одном мужчине и одном ребенке. Впоследствии, по мере продвижения по зданию спасателей, число погибших росло, достигнув почти четырех десятков.

Четыре человека задержаны по делу о пожаре в КемеровоЧетыре человека задержаны по делу о пожаре в Кемерово
Среди задержанных и допрошенных арендатор помещения, где, предположительно, вспыхнул пожар. Также задержан руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр.

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пожар, Россия, смерть
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