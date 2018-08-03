Число погибших при взрыве в Афганистане возросло до 25 человек

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате теракта в мечети на востоке Афганистана увеличилось до 25 человек, более 30 ранены. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на заявление местных властей.

При этом очевидцы утверждают, что при взрыве погибли порядка 30 человек, еще 100 пострадали.

Трагедия произошла в городе Гардез в провинции Пактия. Атаку на мечеть, где в это время верующие собрались на молитву, совершили два террориста-смертника.

В данный момент ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за теракт.-0-