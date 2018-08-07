Число погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось до 105 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 105 человек, еще 236 получили травмы различной степени тяжести, сообщают информагентства.
Известно, что все погибшие были местными жителями. Среди пострадавших оказались иностранные туристы: с ранениями в больницы доставлены граждане Великобритании, Бельгии, Дании, Франции, Чехии, Республики Корея, США.
Мощное землетрясение произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок. Подземные толчки также ощущались на расположенном неподалеку острове Бали. В настоящее время более 20 тыс. человек, в том числе порядка 2,7 тыс. туристов, эвакуированы из зоны бедствия.
Ряд стран, в том числе Австралия, Малайзия, Сингапур, предложили Индонезии свою помощь в связи с постигшей страну трагедией.-0-
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