Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 400 человек

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии возросло до 405 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на новостной портал Detik.

Данные приведены пока только о городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси. Ранения получили еще сотни местных жителей. Ранее сообщалось о 384 жертвах.

Вместе с тем спасатели все еще не могут добраться до района Дунгала, где проживает не менее 300 тыс. человек.Именно в этом месте находился эпицентр подземных толчков. В связи с чем вице-президент страны Юсуф Калла признал, что число погибших может достичь нескольких тысяч.

Первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в пятницу, а за сутки произошло более 130 повторных толчков, магнитуда некоторых составляла 5,2.-0-