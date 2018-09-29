Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 400 человек

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии возросло до 405 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на новостной портал Detik.
Данные приведены пока только о городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси. Ранения получили еще сотни местных жителей. Ранее сообщалось о 384 жертвах.
Вместе с тем спасатели все еще не могут добраться до района Дунгала, где проживает не менее 300 тыс. человек.Именно в этом месте находился эпицентр подземных толчков. В связи с чем вице-президент страны Юсуф Калла признал, что число погибших может достичь нескольких тысяч.
Первые толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в пятницу, а за сутки произошло более 130 повторных толчков, магнитуда некоторых составляла 5,2.-0-
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