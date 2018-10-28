Число пострадавших из-за наводнения на Кубани превысило 140 человек

28 октября, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. В результате подтопления ливнями территорий в Краснодарском крае пострадали свыше 140 человек, сообщили в экстренных службах региона.

В том числе 12 человек госпитализированы. Ранее сообщалось о 60 пострадавших. По данным местных властей, шесть человек погибли.

В подтопленных районах врачебно-сестринские бригады проводят подворовые обходы. Медработники осматривают людей, консультируют, выдают им рекомендации и, при необходимости, организовывают доставку в медицинские учреждения.

Всего в Краснодарском крае подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, к ликвидации последствий стихии привлечены почти 2,3 тыс. человек и 390 единиц техники. За прошедшие сутки энергоснабжение восстановлено в шести населенных пунктах с населением около 4,6 тыс. человек. Эту работу предстоит провести еще в шести населенных пунктах, где проживают около 1,8 тыс. человек. Водоснабжение восстановлено в четырех населенных пунктах в более чем 1,6 тыс. жилых домов.-0-