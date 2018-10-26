Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за стихии в Краснодарском крае возросло до шести. Об этом ТАСС сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Ранее сообщалось о двух погибших от наводнения. Еще четыре тела были обнаружены при обследовании домов в Апшеронском районе, где подтоплено около 2 тыс. домов.

После сильных дождей в Краснодарском крае подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, разрушено несколько мостов и подходов к ним.

РЖД отменили в общей сложности 84 поезда в связи с последствиями стихии в Краснодарском крае. По прогнозам РЖД, на восстановление инфраструктуры пассажирских поездов может потребоваться до трех суток. В компании добавили, что пассажиры размещаются в гостинице с питанием за счет средств перевозчика и ожидают открытия железнодорожного сообщения.

Существуют перебои с электро- и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Подтоплено более 1,8 тыс. домовладений в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи. На территории Краснодарского края введен режим ЧС.

Почти 1,5 тыс. человек и 330 единиц техники, в том числе три аварийно-восстановительных поезда, участвуют в ликвидации последствий стихии на Кубани.

Следственный комитет начал проверку. МЧС России распространило экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде и ветре на территории края и на 26 октября.-0-