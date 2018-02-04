Число пострадавших при столкновении поездов в США значительно возросло

Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Южной Каролине значительно возросло. Уже более 100 человек госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщают мировые информационные агентства.

Ранее сообщалось, что погибли двое, а пострадали не менее 50 человек. На данный момент 116 человек находятся в больницах с различными травмами.

В США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом, есть погибшие Инцидент произошел ранним утром 4 февраля в Южной Каролине. Пассажирский поезд, курсирующий между Нью-Йорком и Майами, столкнулся с товарным. Несколько вагонов сошло с рельсов. Известно, что в пассажирском составе находилось почти 150 человек, в том числе 139 пассажиров.

Пассажирский поезд следовал из Нью-Йорка в Майами. Столкновение с грузовым поездом произошло около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени.