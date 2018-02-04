Число пострадавших при столкновении поездов в США значительно возросло

Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Южной Каролине значительно возросло. Уже более 100 человек госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщают мировые информационные агентства.
Ранее сообщалось, что погибли двое, а пострадали не менее 50 человек. На данный момент 116 человек находятся в больницах с различными травмами.
Пассажирский поезд следовал из Нью-Йорка в Майами. Столкновение с грузовым поездом произошло около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени.
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