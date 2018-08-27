Число жертв ДТП в Болгарии возросло до 17, водителю предъявлено обвинение

27 августа, София /БЕЛТА - БТА/. Число жертв ДТП с туристическим автобусом неподалеку от болгарского города Своге возросло до 17 человек, еще три пассажира находятся в тяжелом состоянии в больнице Софии. Прокуратура выдвинула обвинение водителю автобуса.

Григор Григоров обвиняется в нарушении правил дорожного движения, а именно в превышении скорости. Сообщается, что при ограничении в 40 км/ч автобус ехал со скоростью 53 км/ч. Подозреваемый задержан на 72 часа.

Как сообщалось, авария произошла в районе Искырского дефиле 25 августа во время сильного дождя. Автобус с болгарскими пенсионерами врезался в три легковых автомобиля, пробил дорожное ограждение и упал с 20-метрового обрыва.

В связи с трагедией 27 августа объявлен в Болгарии днем национального траура. В стране приспущены государственные флаги.-0-