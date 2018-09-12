Число жертв теракта на востоке Афганистана возросло до 68 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана возросло до 68 человек, еще 165 ранены, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось о 22 погибших и 23 раненых.
Нападение произошло 11 сентября в афганской провинции Нангархар возле границы с Пакистаном. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в толпе людей.
В полиции отмечают, что нынешний теракт является самым крупным в Афганистане за последние месяцы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5187 BYN
|2.512 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.1673 BYN
|2.168 BYN
|2.177 BYN
|RUB
|3.0966 BYN
|3.11 BYN
|3.12 BYN