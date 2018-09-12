Число жертв теракта на востоке Афганистана возросло до 68 человек

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана возросло до 68 человек, еще 165 ранены, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 23 раненых.

Нападение произошло 11 сентября в афганской провинции Нангархар возле границы с Пакистаном. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в толпе людей.

В полиции отмечают, что нынешний теракт является самым крупным в Афганистане за последние месяцы.-0-