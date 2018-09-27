Число жертв урагана "Флоренс" возросло до 48 человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в США из-за урагана "Флоренс", возросло за неделю с 43 до 48 человек. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
По оценкам агентства Moody's Analytics, причиненный экономический ущерб составил от $38 млрд до $50 млрд. Ожидается, что суммарные выплаты страховых компаний на покрытие ущерба от "Флоренс" составят от $1,7 млрд до $5 млрд.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с.-0-
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