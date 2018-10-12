Число жертв урагана "Майкл" в США возросло до шести

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате урагана "Майкл" в США увеличилось до шести человек, сообщает Reuters.

Один из них погиб в штате Северная Каролина. Также, информирует телекомпания ABC, в числе погибших 11-летний ребенок.

Циклон "Майкл" принес мощные порывы ветра и проливные дожди, привел к наводнениям в нескольких районах США. Побережья страны он достиг 10 октября, на данный момент ослаб до тропического шторма.

Как сообщалось ранее, ураган "Майкл", наиболее мощный за последние 25 лет во Флориде, прошел через акваторию Мексиканского залива и достиг суши на северо-западе штата. Скорость ветра в его эпицентре достигала 250 км/ч. Если бы она была на 3 км/ч выше, то шторму присвоили бы самую мощную пятую категорию.

Последствиями шторма стали многочисленные разрушения, затопленные пляжи и поваленные деревья. Шторм оставил без электричества почти 500 тыс. человек во Флориде, Алабаме и Джорджии. Ураган "Майкл" является третьим по мощности за всю историю метеонаблюдений в США.-0-