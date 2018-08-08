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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 131

В мире 08.08.2018 | 11:42
Фото АР
Фото АР

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок возросло до 131 человека, сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось о 105 погибших и 236 раненых. Не исключено, что число жертв будет расти. В районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

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В регионе продолжается сейсмическая активность. После землетрясения здесь зафиксировано более 130 повторных толчков.

По данным властей, в связи с многочисленными разрушениями более 156 тыс. человек были вынуждены оставить свои дома. Они размещены во временных убежищах. Также сообщается, что все туристы, желающие эвакуироваться, смогли покинуть острова.

Мощное землетрясение на острове Ломбок произошло 5 августа. Подземные толчки также ощущались на расположенном неподалеку острове Бали. Оба острова пользуются большой популярностью у туристов со всего мира.-0-

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Теги
землетрясение, Индонезия, смерть
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