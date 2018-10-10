Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 2045

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 2045, сообщает индонезийский портал Detik.

Официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил на брифинге, что наибольшее число жертв - 1636 - обнаружено в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.

Пострадавшими при землетрясении числятся 10679 человек, состояние 2549 из них оценивается как тяжелое.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси недалеко от города Палу произошло мощное землетрясение. На Палу также обрушилось цунами. В Индонезии до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации.-0-