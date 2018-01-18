Чрезвычайное положение в Турции продлено еще на три месяца

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Турции ратифицировал 18 января решение правительства о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщают информагентства.
Ранее Совет по национальной безопасности Турции рекомендовал эту меру Кабинету министров. Правительство признало необходимость продления чрезвычайного положения в стране, о чем накануне заявил вице-премьер Бекир Боздаг. Власти страны объясняют такую необходимость борьбой с террористической угрозой.
Чрезвычайное положение впервые введено в Турции 21 июля 2016 года, спустя шесть дней после попытки государственного переворота. Беспорядки в Анкаре привели к большим жертвам: не менее 250 человек погибли. Каждый раз режим продлевался на три месяца.-0-
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