Дамаск и пригороды перешли под полный контроль сирийских войск

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дамаск и пригороды перешли под полный контроль правительственных войск Сирии, сообщают информагентства.
Сегодня правительственные войска взяли под контроль последние районы на юге Дамаска, которые удерживались боевиками террористической организации "Исламское государство". Как сообщается, боевики покинули город по соглашению сторон.-0-
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