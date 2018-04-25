Датский изобретатель приговорен к пожизненному сроку за убийство журналистки на подводной лодке

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту принадлежавшей ему подводной лодки "Наутилус". Об этом сообщает Би-би-си.

Мадсена обвиняли в изнасиловании и убийстве 30-летней женщины, а также в нарушении норм морского права.

Тело Ким Валль (изуродованное туловище без головы и конечностей) было найдено в море 21 августа 2017 года - через 11 дней после того, как она брала интервью у Петера Мадсена по поводу его самодельной субмарины "Наутилус". На теле женщины были ножевые ранения, которые, как полагают специалисты, были нанесены в момент смерти или сразу после нее.

Петер Мадсен признает, что расчленил тело журналистки, однако утверждает, что не убивал ее умышленно. При этом Мадсен несколько раз менял показания. Изначально он заявлял, что доставил Ким Валль в Копенгаген живой, но затем стал говорить, что на подлодке произошла "ужасная авария", после чего он похоронил журналистку в море и планировал покончить с собой, затопив субмарину.

Изобретателя спасли в открытом море, после того как его подлодка затонула. Полиция считает, что Петер Мадсен затопил субмарину преднамеренно.

Пожизненное заключение в Дании означает на практике, что осужденный проводит в тюрьме 15-17 лет, не имея права на досрочное освобождение. За последние 10 лет в Дании к пожизненному заключению приговорено 15 человек.-0-