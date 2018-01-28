Действующий президент Финляндии Ниинистё лидирует на выборах

Нынешний президент Финляндии Саули Ниинистё, решивший выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, лидирует на выборах в стране после подсчета 52,2% голосов. Об этом сообщают информагентства.

По имеющимся данным Ниинистё набирает 64,4% голосов избирателей. Пекка Хаависто рассчитывает на 11%, Лаура Хухтасаари набирает 6%, Пааво Вяюрюнен — 6,1%. Остальные кандидаты менее 5%.

Министерство юстиции подведет окончательные итоги выборов во вторник 30 января. Не исключено, что второй тур проводится не будет.