Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию "Роскосмос". Об этом сообщает ТАСС.
Встреча главы государства с Дмитрием Рогозиным состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. "Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - ответил на предложение Дмитрий Рогозин.-0-
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