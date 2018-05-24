Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию "Роскосмос". Об этом сообщает ТАСС.

Встреча главы государства с Дмитрием Рогозиным состоялась на полях Петербургского международного экономического форума. "Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - ответил на предложение Дмитрий Рогозин.-0-