21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар в Венесуэле подорожал в 24 раза после деноминации, которая произошла вчера, сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на данные центрального банка Венесуэлы.
Курс национальной валюты составляет 68,65 суверенных боливара за евро и около 60 - за доллар США.
Один суверенный боливар равен 100 тыс. дореформенных боливаров. До начала деноминации официальный курс доллара был 248 тыс. боливаров.
Во время деноминации не только убрали пять нулей с купюр, но и привязали суверенный боливар к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля нефти и составляет около $60.
Перед реформой президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в десятки раз - до 1800 суверенных боливаров и привязке ее к петро.-0-
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