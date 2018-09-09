ДТП с автобусом в Подмосковье: два человека погибли и 13 пострадали

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса и грузовика в Каширском районе Подмосковья, еще 13 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

ДТП произошло на трассе "Каспий", где столкнулись автобус и грузовик, перевозящий цемент.

По данным Главного управления МЧС, авария произошла около 04.40 мск на 137-м км трассы М6 в городском округе Кашира.-0-