ДТП с автобусом в Подмосковье: два человека погибли и 13 пострадали

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса и грузовика в Каширском районе Подмосковья, еще 13 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ДТП произошло на трассе "Каспий", где столкнулись автобус и грузовик, перевозящий цемент.
По данным Главного управления МЧС, авария произошла около 04.40 мск на 137-м км трассы М6 в городском округе Кашира.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4894 BYN
|2.485 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1389 BYN
|2.142 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1012 BYN
|3.08 BYN
|3.104 BYN