ДТП в Иране: 9 человек погибли, 36 ранены

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус перевернулся на юго-востоке Ирана, погибли как минимум 9 человек, еще 36 ранены, сообщает ТАСС.
Авария произошла на автомобильной трассе в провинции Южный Хорасан. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство перевернулось.
Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.-0-
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