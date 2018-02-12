ДТП в Иране: 9 человек погибли, 36 ранены

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус перевернулся на юго-востоке Ирана, погибли как минимум 9 человек, еще 36 ранены, сообщает ТАСС.

Авария произошла на автомобильной трассе в провинции Южный Хорасан. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство перевернулось.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.-0-