Два человека получили ранения при стрельбе в школе в штате Индиана

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили сегодня ранения при стрельбе в школе американского города Ноблсвилл (штат Индиана). Об этом сообщает ТАСС.
Ранена 13-летняя школьница и один взрослый. Пострадавшие доставлены в госпиталь, их состояние оценивается как критическое.
Согласно информации очевидцев, стрелявший задержан. О мотивах его действий пока ничего не известно.
Ранее, 18 мая, стрельба произошла в школе в городе Санта-Фе (штат Техас). Огонь по людям открыл 17-летний школьник, погибли 10 человек и столько получили ранения.
По данным CNN, с начала 2018 года в школах США произошло уже 22 инцидента со стрельбой, в результате которых были убитые и раненые. В мировом масштабе США лидируют по числу случаев со стрельбой в учебных заведениях. -0-
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