15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пилота погибли в результате крушения истребителя в США, сообщают информагентства со ссылкой на военно-морские силы США.

Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США потерпел крушение 14 марта во Флориде. Экипаж катапультировался, в результате поисково-специальной операции пилотов нашли и доставили в больницу. Позже в ВМС США сообщили, что оба пилота погибли.

Самолет совершал тренировочный полет. Причины происшествия выясняются.-0-