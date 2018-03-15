15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пилота погибли в результате крушения истребителя в США, сообщают информагентства со ссылкой на военно-морские силы США.
Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США потерпел крушение 14 марта во Флориде. Экипаж катапультировался, в результате поисково-специальной операции пилотов нашли и доставили в больницу. Позже в ВМС США сообщили, что оба пилота погибли.
Самолет совершал тренировочный полет. Причины происшествия выясняются.-0-
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