Два полицейских убиты в США

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое сотрудников полиции были застрелены в субботу в городе Брукхейвен (штат Миссисипи). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Подозреваемый в убийстве был ранен и взят под стражу.

В США в последние годы уделяют особое внимание безопасности полицейских. Это связано с тем, что в стране участились случаи убийств блюстителей закона.