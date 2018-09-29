Два полицейских убиты в США

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое сотрудников полиции были застрелены в субботу в городе Брукхейвен (штат Миссисипи). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Подозреваемый в убийстве был ранен и взят под стражу.
В США в последние годы уделяют особое внимание безопасности полицейских. Это связано с тем, что в стране участились случаи убийств блюстителей закона.
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