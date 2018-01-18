Движение поездов дальнего следования в ФРГ полностью прекращается из-за непогоды

18 января, Берлин /БЕЛТА - ТАСС/. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn решил полностью остановить движение поездов дальнего следования по всей Германии из-за непогоды. Об этом сообщило 18 января агентство DPA со ссылкой на представителя компании.
Составы, которые в настоящее время находятся в пути, доедут до ближайших станций, указали в Deutsche Bahn.
Германия в четверг оказалась во власти штормового циклона "Фридерике". Метеорологи предупреждают об опасности ураганного ветра, скорость которого местами может достигать до 44,4 м/с.-0-
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