Двойной теракт произошел в Йемене, есть погибшие

Террористы-смертники атаковали штаб-квартиру контртеррористического управления в Адене. Жертвами двойного теракта стали по меньшей мере пять человек, более 30 получили ранения.

Первый боевик привел в действие взрывное устройство, спрятанное в автомобиле, на котором он подъехал к лагерю. Сразу после этого за ним следом проехал второй террорист. Он подорвал автомобиль на территории управления.

По словам военных, нападавшие уничтожены. Среди раненых и погибших есть и гражданские лица, в том числе дети. Дело в том, что на территории лагеря расположены места отдыха и выход к набережной.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".